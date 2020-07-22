الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية القديمة، خلال أيام عشر ذي الحجة 1441هـ، مجموعة من الكلمات الوعظية، يلقيها عدد من الدعاة في عددٍ من جوامع مدينة الرياض بعد صلاة العشاء.وتبدأ اليوم كلمة بعنوان "فضائل عشر ذي الحجة" ، في جامع أم إبراهيم الذياب، وجامع الشيخ فهد العويضة، وجامع فاطمة الزهراء، وجامع العقيل، وجامع الصغير، وجامع الفاروق.وبالعنوان نفسه تقام غداً في كل من: جامع والدة الملك فهد، وجامع أبو بكر الصديق، وفي يوم السبت الرابع من شهر ذي الحجة الجاري تقام في جامع العجيبة، وفي اليوم التالي تقام الكلمة في جامع الصانع بعد صلاة المغرب، وجامع العبرة بعد صلاة العشاء.كما تقام كلمة بعنوان " أحكام الهدي والأضحية " ، يوم الأربعاء الثامن من الشهر الجاري في جامع القاسم، وجامع العمار، و جامع المرشد، و جامع الطرادية.وتأتي هذه الكلمات ضمن برامج ومناشط وزارة الشؤون الإسلامية التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وحثهم على فعل الخيرات، واغتنام هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة.// انتهى //11:10ت م0046