إسلام آباد 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد بأن بلاده سترد بكل عزم وقوة على أي عدوان يستهدف سلامتها وسيادتها الوطنية.واهتمت بتغريدة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله.وأشارت إلى التراجع الجاري في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان منذ أسبوعين.وتطرقت إلى التفجير الذي وقع أمس في السوق الرئيسي ببلدة "تُربت" في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي وأدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح.وعرجت على الخسائر البشرية والمادية التي سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة في باكستان، حيث لقي أكثر من خمسة عشر شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات جراء الحوادث التي سببتها الأمطار في إقليم البنجاب الشرقي.// انتهى //11:15ت م0047