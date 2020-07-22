غزة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسهاجمت زوارق حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياة.وأفادت مصادر فلسطينية في غزة، أن جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي وفتحوا خراطيم المياة بإتجاه مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، مما جعلهم يغادرون المنطقة، دون وقوع أية إصابات تذكر .// انتهى //12:42ت م0079