ع / عام / إدارة المساجد في الطائف تجهز 460 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى
الأربعاء 1441/12/1 هـ الموافق 2020/07/22 م واس
الطائف 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس
اكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف تهيئة وتجهيز نحو 460 جامعاً ومسجداً رئيسيا ومساندا في أرجاء المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك .
وروعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع العادل لمختلف الأحياء للتخفيف على بعض الجوامع وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الإدارة المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ، والالتزام بالتباعد الجسدي ، وإتاحة الفرصة للمصلين عند الدخول والخروج من بيوت الله ، وعدم التزاحم على أبواب المساجد علماً بأنه ينادى للصلاة عن الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا .
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12:48ت م
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