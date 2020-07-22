الطائف 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف تهيئة وتجهيز نحو 460 جامعاً ومسجداً رئيسيا ومساندا في أرجاء المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك .وروعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع العادل لمختلف الأحياء للتخفيف على بعض الجوامع وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.ودعت الإدارة المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ، والالتزام بالتباعد الجسدي ، وإتاحة الفرصة للمصلين عند الدخول والخروج من بيوت الله ، وعدم التزاحم على أبواب المساجد علماً بأنه ينادى للصلاة عن الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا .// انتهى //12:48ت م0082