أبهـا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واسكثفت بلدية أم سرار الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط, جولاتها الميدانية لمراقبة الأسواق التجارية ومتابعة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية.وضبطت البلدية خلال الأسبوع الماضي 6 منشآت صحية مخالفة, بعد أكثر من 44 جولة ميدانية قام بها المراقبين , إلى جانب إزالة 165 بسطة عشوائية مخالفة, وتطبيق المخالفات والاجراءات النظامية بحق المخالفين, إضافة إلى مصادرة 515 كيلو جراماً من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك الفاسدة والمجهولة المصدر, و60 كرتون حليب منتهي الصلاحية.// انتهى //12:52ت م0084