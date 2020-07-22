تبوك 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساختتمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك أمس، برنامجاً تثقيفياً بعنوان: "الرفقة الصالحة", بحضور 42 متدربة، وقدم عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وبينت الجمعية أن البرنامج تناول عدداً من المحاور منها: التعرف على دور الإسلام في بناء العلاقات النافعة والآثار الإيجابية للرفقة الصالحة على الصحة العقلية والنفسية.ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الجمعية التنموية الوقائية والعلاجية للأسرة، للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري وسط بيئة آمنة ومحفزة، ينفذها فريق من المدربين المتخصصين في مجال الأسرة.// انتهى //12:59ت م0086