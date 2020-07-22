الجزائر 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، مبينة أن بوقادوم سيبحث مع لافروف والمسؤولين الروس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في ليبيا ومالي وسوريا، وجهود تسوية النزاعات سياسيا بعيدا عن أي تدخلات أجنبية.وعرجت على الوضع السياسي في تونس، مبينة أن كتل برلمانية أعلنت استعدادها للبدء في مشاورات للاتفاق على رئيس جديد لمجلس النواب وذلك وسط تحركات متصاعدة للإطاحة بالرئيس الحالي راشد الغنوشي بعد أيام من إيداع لائحة حب الثقة منه إثر جمع توقيعات 73 نائبا.وتناولت إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس"، عن إيفاد فريق وساطة جديد مكون من رؤساء كل من السنغال وكوت ديفوار والنيجر وغانا، لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها مالي.وتطرقت إلى اجتماع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، أمس، في إطار جهود الحركتين لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وصفقة القرن الأمريكية.واهتمت بإبرام قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا تاريخيا بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم التي تضررت من جائحة فيروس كورونا في اجتماعهم أمس بعد أربعة أيام من الجلسات العسيرة، مشيرة إلى أن الاتفاق سيمهد الطرق أمام المفوضية الأوروبية لجمع المليارات من اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27.// انتهى //13:08ت م0088