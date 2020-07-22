أحد المسارحة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واسعقد مجلس إدارة الجمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة مساء أمس، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية وغير العادية عن بُعد.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن داود محزري أن الاجتماع تضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإقامة المشاريع الاستثمارية وشراء العقار والاستدانة من البنوك وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وتغيير شعار الجمعية، واستعراض الحساب الختامي للجمعية للعام الماضي 2019م ، والخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٠ م ، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تهم عمل الجمعية.//انتهى //13:10ت م0089