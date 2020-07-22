اجتماعي / جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة تعقد اجتماع الجمعية العمومية
الأربعاء 1441/12/1 هـ الموافق 2020/07/22 م واس
أحد المسارحة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واس
عقد مجلس إدارة الجمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة مساء أمس، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية وغير العادية عن بُعد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن داود محزري أن الاجتماع تضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإقامة المشاريع الاستثمارية وشراء العقار والاستدانة من البنوك وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وتغيير شعار الجمعية، واستعراض الحساب الختامي للجمعية للعام الماضي 2019م ، والخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٠ م ، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تهم عمل الجمعية.
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13:10ت م
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