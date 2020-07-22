القاهرة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصاليّن هاتفييّن مع كل من نظيره الفرنسي "جان إيف لو دريان" ونظيره الألماني "هايكو ماس".وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، في تصريح له اليوم، أن الاتصاليّن تناولا تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك.وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال الاتصاليّن على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي - ليبي، مشيرا إلى أن "إعلان القاهرة" الذي يأتي مكملاً لمسار برلين يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها.// انتهى //13:12ت م0091