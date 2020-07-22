الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس استمرار عمل إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية فقط التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر ومقيم" وكذلك خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر.وبين أن جوازات منطقة الرياض وفروعها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، علما ان الفروع التالية سوف يكون عملها هي :1 - إدارة جوازات الرمال وتعمل في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً، من يوم الجمعة 3 / 12 / 1441هـ وحتى نهاية دوام يـوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.2- شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي تعمل من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساءً، من يوم السبت 4 / 12 / 1441هـ وحتى نهاية دوام يـوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.ودعا اللواء الهباس المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، أبشر أعمال، مقيم، الرسائل والطلبات) التي يمكن عن طريقها تنفيذ خدمات الجوازات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.// انتهى //14:16ت م0108