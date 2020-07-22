عرعر 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس.استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة محمد بن سليمان الصقير الذي قدم تقرير عن أهم المستجدات والأعمال بالإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة .واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, على أعمال فرع الإدارة بمنطقة الحدود الشمالية, منوهاً بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها ، مشيداً بما يقوم فرع الإدارة وفق المنظومه الأمنية بتأدية واجباتها الموكلة لها, حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع.من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية , مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.// انتهى //14:46ت م0111