مكة المكرمة 1 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020م واسوقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وحضور مساعد مدير الأمن العام لشؤون الحج والعمرة وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ومساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد بن وصل الأحمدي و قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، و صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ، ونائب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد أحمد بن صالح الجهني، وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية على استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام لاستقبال حجاج هذا العام.وأوضح معاليه أن الرئاسة أطلقت حزمة من المبادرات المتعلقة بضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام، ومنع وصول فيروس كورونا بإذن الله، وذلك وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- التي تضع سلامة وأمن وأمان الحجاج في أولوية اهتماماتها وفوق كل اعتبار، منوها بالإجراء المتخذه من حكومة المملكة في حصر عدد حجاج هذا العام حفظاً لشعيرتين إسلاميتين في غاية الأهمية (إقامة الشعيرة، حفظ النفس البشرية).// انتهى //14:50ت م0112