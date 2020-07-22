عرعر 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس .استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خالد بن ناصر بن حميد، الذي قدّم لسموه تقريرا عن جهود وأعمال الفرع خلال الفترة الماضية وكذلك نبذة عن حملة "خذوا حذركم" التي تضمنت توزيع أعداد من الكمامات تحمل عبارة "نعود بحذر" وشعار الهيئة وجولات ميدانية وتوعوية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمستهدفات الحملة في توعية شرائح المجتمع كافة بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية ، في الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.وثمن الدور الذي تضطلع به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق خطتها الإستراتيجية التي تواكب رؤية المملكة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.من جهته, أعرب بن حميد عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //14:51ت م0113