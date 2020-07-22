الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسكشف الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالعزيز القرناس أن الأندية المشاركة في مسابقتي النخبة ونهائي الكأس فقط يحق لها الاستعانة باللاعبين من أندية أخرى على أن يتم إدراج ذلك في الاتفاقية المبرمة بين الناديين واللاعب.وبين أنه بإمكان للأندية المتأهلة لمسابقتي النخبة والكأس الاستعانة بلاعبين أثنين سعوديين أو لاعب أجنبي واحد والآخر سعودي على أن تكون الاستعانة من الداخل، بحيث يبقى اللاعب الذي تمت الاستعانة به مسجلاً في كشوفات التسجيل الخاصة بنادية الأصلي ويعود للعب مع نادية بعد انتهاء فترة الاستعانة مباشرة.وقال القرناس "لا يسمح للاعب الذي تمت الاستعانة به المشاركة إلا بعد صدور الموافقة الرسمية من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة والتصديق على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين"، مفيداً بأنه يحق للنادي الاستعانة بلاعب آخر بديل في حالة إصابة اللاعب المستعان به سواءً قبل أو أثناء البطولة ويكون ذلك بعد تقديم النادي تقرير طبي من مستشفى معتمد على أن يعود اللاعب المصاب إلى ناديه الأصلي بعد استبداله.وأكد الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بنصوص الاتفاقية المبرمة بينهم وفي حالة الاختلاف يتم الرفع للاتحاد السعودي للكرة الطائرة لاتخاذ ما يراه مناسباً.وأفاد بأنه لا يحق للنادي المستعين بلاعب إصدار عقوبة بحقه عند تجاوزه فترة الاستعانة، كما لا يحق للنادي المستعين بلاعب إعارته إلى نادي آخر في بطولتي النخبة والكأس، مؤكداً أن اللاعب الذي يوقع اتفاقية استعانة لأكثر من نادي يحرم من المشاركة ويبقى في ناديه الأصلي ويلتزم النادي الأصلي للاعب بتسهيل إجراءات الاستعانة للنادي طالب الاستعانة، في حين تسري جميع اللوائح الصادرة من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للكرة الطائرة على اللاعب المستعان به.// انتهى //14:53ت م0114