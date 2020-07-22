اقتصادي / سوق مسقط يغلق على ارتفاع بنسبة 287ر1%
الأربعاء 1441/12/1 هـ الموافق 2020/07/22 م واس
مسقط 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 عند مستوى 71ر3521 نقطة مرتفعاً بـ8ر44 نقطة وبنسبة 287ر1% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أغلق فيها عند مستوى 95ر3476 نقطة.
وبلغت قيمة التداول بالسوق اليوم 5 ملايين و505 آلاف و745 ريالًا عمانيًا بنسبة ارتفاع قدرها 6ر262% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و518 ألفًا و241 ريالًا عمانيًا.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 275ر0% عن آخر تداول وبلغت ما يقارب 65ر18 مليار ريال عماني.
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