مسقط 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 عند مستوى 71ر3521 نقطة مرتفعاً بـ8ر44 نقطة وبنسبة 287ر1% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أغلق فيها عند مستوى 95ر3476 نقطة.وبلغت قيمة التداول بالسوق اليوم 5 ملايين و505 آلاف و745 ريالًا عمانيًا بنسبة ارتفاع قدرها 6ر262% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و518 ألفًا و241 ريالًا عمانيًا.وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 275ر0% عن آخر تداول وبلغت ما يقارب 65ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //14:54ت م0115