بيروت 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة والغارات الوهمية التي ينفذها فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني خارقاً قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت في أجواء مدينة صيدا وجوارها جنوب لبنان على علو متوسط ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.كما حلقت مقاتلات حربية إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية وإقليم التفاح في الجنوب اللبناني، منفذة غارات وهمية على علو متوسط.// انتهى //14:55ت م0119