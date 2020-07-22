عكار 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.حيث وزع أمس 6,000 ربطة خبز، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.//انتهى//16:41ت م0157