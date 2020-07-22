الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلن الاتحاد السعودي للهجن إطلاق سباق المفاريد 2020 في نسخته الأولى خلال الفترة 1 - 2 محرم 1442هـ الموافق 20 - 21 أغسطس المقبل وذلك في 6 ميادين بالمملكة .وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أن سباق المفاريد سيقام في كل موسم رياضي ، إذ يأتي إعلان سباق المفاريد 2020 ضمن إستراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن .وسيكون مجموع أشواط السباق 300 شوط بجوائز تقدر بأكثر من نصف مليون ريال في الميادين التالية: الطائف بعدد 80 شوط، وميدان تبوك بعدد 60 شوط، وكل من ميادين حائل ونجران والرياض وميدان الجزيرة بالأحساء بعدد 40 شوطاً لكل ميدان.يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن قبل أيام أنظمته ولوائحة الجديدة التي بدأ بتطبيقها في تاريخ 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م حيث يعد سباق المفاريد 2020 أول سباق تطبق من خلاله الأنظمة واللوائح .// انتهى //16:42ت م0160