الدمام 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واسينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بتكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة.وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة شملت جميع هيئات ومحافظات المنطقة وتركز على الجولات الميدانية بالأسواق والمجمعات التجارية، ويتخللها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية.وأضاف الثبيتي أن الخطة تضمنت كذلك رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب، مؤكداً على اغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬16:42ت م0161