الدمام 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف اليوم، حملة لإزالة الأنقاض على عددٍ من أحياء المحافظة شملت حي الجامعيين وحي الروضة والصناعية في جزيرة تاروت.وأبان رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن الحملة التي تستمر خمسة أيام أسفرت عن رفع 600 متر مربع من الأنقاض مجهولة المصدر و20 سيارة مهملة، ومسح 12 ساحة، وإزالة 13 مطباً مخالفاً بحي الجامعيين والصناعية التركية.وأكد المهندس الحسيني استمرار البلدية في خطتها الرقابية لتحسين المشهد البصري بالمحافظة، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬16:43ت م0162