مكة المكرمة في 01 ذو الحجة 1441 ه الموافق 22 يوليو 2020م واساختتمت كلية الصيدلة بجامعة أم القرى اليوم فعاليات " المدرسة البحثية الصيفية" لتخصصات الصيدلة بالجامعة، التي نظمتها على مدار 7 أسابيع، عبر المنصة الافتراضية بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل.واستعرض المنسق العام للمدرسة الدكتور محمود الرجال، فكرة المدرسة البحثية ومحاورها وعدد المشاركين فيها والأبحاث المشاركة، مشيدا بدور التقنيات الحديثة في تطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، وإكسابهم المعرفة العلمية، ومساعدتهم في وضع الخطط وآليات التحليل الإحصائي والنوعي للبحاث الطبية.وبيّن عميد كلية الصيدلة الدكتور فيصل المالكي، أن عدد المتقدمين للمدرسة بلغ 120 طالباً وطالبة، اختير منهم32 طالباً وطالبة كملتحقين بالمدرسة الصيفية، واشتمل البرنامج على 20 محاضرة و 14 ساعة مكتبية لمناقشة البحوث الخاصة بالطلبة، كما شارك في البرنامج 7 محاضرين متطوعين، مضيفاً أن عدد مشاركات الطلبة وصلت إلى 2347 مشاركة في المنصة الإلكترونية، وبلغ عدد المشاريع البحثية 17 مشروعاً.وهنأ معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بافيل الطلبة المشاركين في المدرسة البحثية وما حققوه من إنجازات بحثية ستكون نواة انطلاقة لنشرها عبر المجلات العلمية العالمية مشيداً بما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله- في مختلف المجالات، مقدرا دور البحث العلمي وأهميته في النهوض بالجامعات وإثراء الجوانب العلمية والمعرفية.// انتهى //16:44ت م0164