عمّان 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.وراجع العيادات أمس 654 مريضًا بمختلف الحالات، حيث استقبلت عيادات الطب العام 229 مستفيداً، وعيادة الباطنية 52 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 136 طفلًا، فيما راجع قسم الطوارئ 34 مريضاً.وراجع عيادة الأذن والأنف 16 مريضًا، كما استُقبل 67 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان مريضاً واحداً، وعيادة التغذية سجّلت 6 مراجعين، كما قدم76 لقاحًا و 41 صور أشعة، و133 تحليلاً مخبريًا لـ 58 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 435 وصفة طبية.//انتهى//16:44ت م0165