حضرموت 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بتوزيع 700 حقيبة تشمل على 2,100 قطعة من كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,100 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).يذكر أن المركز أطلق مؤخرا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .//انتهى//16:45ت م0167