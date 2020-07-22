الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم بمعالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:52ت م0168