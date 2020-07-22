القاهرة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية .وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر576 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 93ر0 % ليبلغ مستوى 92ر10459 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 27ر1 % ليبلغ مستوى 7ر 1494 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 92ر0 % ليبلغ مستوى 58ر2287 نقطة.//انتهى//16:55ت م0169