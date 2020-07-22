جدة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلن نادي جدة الأدبي الثقافي ، أسماء الفائزين بمسابقة منتدى عبقر الشعري لهذا العام ٢٠٢٠م ، بحسب توصية لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة.وحصل على المركز الأول الشاعر عبده إبراهيم القوزي ، وفي المركز الثاني الشاعر رائد عبدالله الوصابي ، فيما حل الشاعر أحمد إبراهيم هوساوي ثالثا ، حيث انطبقت عليهم معايير المسابقة وهي : ألا يزيد عمر المسابق عن ٣٥ عاماً ، وألا يكون له إصدار شعري سابق ، وأن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى.وبارك رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ، للشعراء الشباب فوزهم بهذه الجائزة ، متمنيا أن تكون حافزاُ لهم لتقديم محتوى شعري متميز ، متطلعاً أن يكون نادي جدة الأدبي الثقافي هو بيتهم ومنصتهم التي ينطلقون من خلالها نحو فضاء الشعر الأرحب.يذكر أن النادي الأدبي قد رصد جائزة شعرية لمنتدى عبقر الشعري مطلع هذا العام ٢٠٢٠ م ، تمنح سنوياً ضمن ضوابط المعيار المعتمد لهذه المسابقة حيث جاءت الجائزة ضمن إحدى توصيات اجتماع رئيس منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الأدبي الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف ، وأعضاء إدارة المنتدى ، فيما تناول الاجتماع حصاد فعاليات المنتدى في العام الماضي وتحديد ملامح الموسم المنبري القادم ، في عامه التاسع ، وقد شكلت عدة لجان لمتابعة آليات الجائزة والمناشط الأخرى للمنتدى.// انتهى //17:47ت م0186