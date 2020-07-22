جيزان 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واستشهد أسواق المواشي بمحافظات منطقة جازان حالياً, إقبالاً من المتسوقين لشراء الأضاحي, مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك, حيث واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بزيادة الطلب المتوقع.ورصدت "واس" في جولة ميدانية في عدد من أسواق الماشية بمحافظات منطقة جازان, حرص تجار ومربي المواشي والمشترين على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفرق الرقابية التابعة للجهات ذات العلاقة من خلال تعاونهم التام معها وتجاوبهم للإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، إضافة إلى اتباعهم للإرشادات والنصائح التي تصدر من قبل الجهات المختصة.ولمس فريق "واس" الذي تواجد في عدد من أسواق الماشية بالمنطقة اختلاف أسعار الأضاحي من عام لآخر بحسب كثرة المعروض من الأضاحي أو قلته، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار حاليًا للأضاحي من الخراف ما بين 800 ريال إلى 1600 ريال، وتتجاوز أحياناً لتصل إلى 2000 ريال، بينما تتراوح أسعار الأضاحي من الماعز ما بين 1200 إلى 1800 ريال .وفي لقاءات بعدد من مربي وتجار الماشية أوضحوا أن المربين والتجار يقومون طوال العام بتربية مواشيهم والاستعداد المبكر لموسم عيد الأضحى المبارك, الذي يعد موسمًا نشطًا لبيع المواشي، لتعرض في أسواق المنطقة الأسبوعية وفي المحافظات الرئيسية، وتجد تلك الأسواق الشعبية إقبالًا متواصلاً من قبل المتسوقين مما يوفر فرصة جيدة للبيع.وبينوا أن المشترى يمضي عادة وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر، وبسعر مناسب تجنباً لزحام الأيام الأخيرة، ويجد البعض من المشترين وقتاً قبل العيد للتنقل بين عدد من الأسواق بحثاً عن الأضحية المناسبة.// انتهى //17:47ت م0187