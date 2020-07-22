مكة المكرمة 1 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020م واسضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودعاً مخالفاً داخل حي سكني يخزن بداخله "الجبس" بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات في المنطقة .وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات في منطقه أبو مراغ، حيث رصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق غير صحيحة وآمنة، مبيناً أن صاحب المستودع استدعي لإخلاء الموقع وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لتنظيم المستودعات.وأكَّد "قدح " أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، لتتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.// انتهى //17:49ت م0188