حائل 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس ‏اختتمت جامعة حائل اليوم، البرامج التدريبية ، ضمن برنامج ‏صاحب ‏السمو ‏الملكي ‏الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للتدريب وتطوير ‏القدرات ‏‏"إعداد"، ‏الذي يقام " عن بعد " لجميع فئات المجتمع.‏وبلغت البرامج التدريبية 75 برنامجًا، شارك فيها ‏13699‏ مستفيدًا و‏78 ‏مدربًا ‏متخصصًا ‏بواقع ‏‏679 ساعة تدريبية ‏استفادت منها منطقة حائل ثم ‏مناطق ‏مكة ‏المكرمة والشرقية والرياض والمدينة المنورة ومنطقة الحدود ‏الشمالية ‏والباحة ‏وتوزعت النسب الأخرى على جميع مناطق المملكة.‏وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو ،‏أن ‏الجامعة ‏نفذت خلال الأسابيع الستة الماضية خمسة مسارات رئيسية اشتملت على ‏مسار الأسرة والمجتمع، والإعداد الجامعي لطلبة ‏المرحلة ‏الثانوية، والطريق إلى سوق ‏العمل، وكذلك تأهيل الطلبة المقبلين على ‏الدراسات العليا، ‏وريادة الأعمال والمشاريع ‏التنموية.‏وقدم الدكتور العمرو شكره لسمو أمير منطقة حائل على دعمه الدائم ‏للجامعة ‏وبرامجها ‏وفعالياتها وذلك ‏لخدمة أبناء الوطن لكي يسهموا بدورهم في مسيرة ‏النماء ‏للوطن ‏المعطاء.‏يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أطلق في وقت ‏سابق البرنامج ‏بهدف تطوير قدرات جميع فئات المجتمع بمختلف ‏التخصصات العلمية ‏والاجتماعية. ‏‏// انتهـى // ‏17:56ت م0190