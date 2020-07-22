عام / جامعة حائل تختتم برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب وتطوير القدرات "إعداد "
الأربعاء 1441/12/1 هـ الموافق 2020/07/22 م واس
حائل 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس
اختتمت جامعة حائل اليوم، البرامج التدريبية ، ضمن برنامج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للتدريب وتطوير القدرات "إعداد"، الذي يقام " عن بعد " لجميع فئات المجتمع.
وبلغت البرامج التدريبية 75 برنامجًا، شارك فيها 13699 مستفيدًا و78 مدربًا متخصصًا بواقع 679 ساعة تدريبية استفادت منها منطقة حائل ثم مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض والمدينة المنورة ومنطقة الحدود الشمالية والباحة وتوزعت النسب الأخرى على جميع مناطق المملكة.
وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو ،أن الجامعة نفذت خلال الأسابيع الستة الماضية خمسة مسارات رئيسية اشتملت على مسار الأسرة والمجتمع، والإعداد الجامعي لطلبة المرحلة الثانوية، والطريق إلى سوق العمل، وكذلك تأهيل الطلبة المقبلين على الدراسات العليا، وريادة الأعمال والمشاريع التنموية.
وقدم الدكتور العمرو شكره لسمو أمير منطقة حائل على دعمه الدائم للجامعة وبرامجها وفعالياتها وذلك لخدمة أبناء الوطن لكي يسهموا بدورهم في مسيرة النماء للوطن المعطاء.
يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أطلق في وقت سابق البرنامج بهدف تطوير قدرات جميع فئات المجتمع بمختلف التخصصات العلمية والاجتماعية.
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17:56ت م
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