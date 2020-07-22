تبوك 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، غداً حزمة من المحاضرات التوعوية، ضمن برامج عشر ذي الحجة، يلقيها عدد من الدعاة، في جوامع مختلفة بمدينة تبوك، وتنطلق المحاضرات عقب صلاة المغرب تحت عنوان "فضل التوكل على الله، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس" فيما تبدأ محاضرات "أحكام عشر ذي الحجة، وتفسير قوله تعالى(سيجعل الله بعد عسر يسرا )، وفضائل عشر ذي الحجة" عقب صلاة العشاء.وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ بمشاركة الدعاة والمشايخ، لحث الجميع على استثمار الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.// انتهى //17:59ت م0191