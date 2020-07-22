الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسعقدت الجمعية العمومية لجمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية اليوم, اجتماعها لعام 2020م , بحضور صاحب السمو الأمير الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية الرئيس الفخري للجمعية، وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بقاعة أوشا للمناسبات في الدرعية.وقدم خلال الاجتماع عرض تعريفي عن أبرز أنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية، تناول البناء المؤسسي، والنشاط الرئيس الذي شمل المستفيدين والخدمات والبرامج المقدمة لهم، والقطاع المالي، والبناء الإستراتيجي للجمعية، وأخيراً التحول الرقمي, إلى جانب استعراض القوائم المالية للجمعية لعام 2018م، والقوائم المالية للجمعية لعام 2019م.وفي نهاية الاجتماع أجريت مراسم انتخاب مجلس إدارة جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية لدورته السادسة.بعد ذلك عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، وشهد تسمية رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي، حيث اتفق أعضاء المجلس بالإجماع على اختيار المهندس ماجد العصيمي رئيساً لمجلس الإدارة، والمهندس ماجد الدهام نائباً له, وعبدالإله الماضي مشرفاً مالياً.وقدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن محمد العوين الشكر والتقدير لسمو محافظ الدرعية الرئيس الفخري للجمعية لتشريفه وحضوره اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2020م، كما قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة في الدورة الخامسة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنياً التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة في الدورة السادسة.// انتهى //18:14ت م0193