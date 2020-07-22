مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واسوقف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي اليوم ميدانياً على مقر كبائن ترجمة خطبة يوم عرفة للتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ، بحضور الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية المهندس بندر بن محمد الخزيم، ومدير عام اللغات والترجمة المهندس وسام بن محمد مقادمي، وفريق تقنية المعلومات والبنية التحتية.وأكد وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد الحميدي جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لنقل بث الخطبة في يوم عرفة، حيث تم التأكد من جميع التجهيزات التقنية والأجهزة المخصصة لترجمة الخطبة واستعداد فريق العمل.وأشار الحميدي إلى أن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يولي حرصه واهتمامه بمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ويحث جميع القائمين على ترجمة الخطبة ببذل قصارى جهودهم لإيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -، ونشر تعاليم هذا الدين السمح.// انتهى //18:27ت م0199