القاهرة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي برفقة عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة مساء أمس قصر البارون الأثري الذي أعيد افتتاحه ووضعه على الخارطة السياحية المصرية، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من معالي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني الذي كان في استقبالهم.وتجول السفراء داخل القصر واستمعوا لشرح من الأمين العام للمجلس المصري للآثار الدكتور مصطفى وزيري، عما يحتويه وأقسامه ومقتنياته .// انتهى //18:51ت م0206