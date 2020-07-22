إسلام آباد 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيرته البنغلادشية شيخة حسينة واجد، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وبنغلادش وسبل تعزيزها وتطويرها إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان خلال الاتصال على تعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق أهداف السلام والتنمية والازدهار.وأطلع عمران خان شيخة حسينة واجد على تطورات الوضع في إقليم كشمير، مع تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها القوات الهندية بحق الكشميريين، داعياً إلى ضرورة حل القضية الكشميرية سلمياً.// انتهى //19:11ت م0208