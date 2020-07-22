المدينة المنورة 1 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020م واس‏حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع في المملكة التي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "معيار إدامة" بإدارة المشاركة المجتمعية كأول مديرية عامة للشؤون الصحية في المملكة تحصل على هذا المعيار الوطني لإشراك المتطوعين.ويعد برنامج "إدامة" هو إحدى مبادرات مركز التميز لتطوير المنظمات غير الربحية حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الريادة في إدارة التطوع في المنظمات من خلال تكوين بنية معرفية علمية وعملية عن إدارة التطوع وإثبات كفاءة وفعالية هذه البنية عبر استخدامها في إنشاء أقسام لإدارة التطوع في المنظمات , ومن أهداف برنامج "إدامة" هو تمكين المنظمات من احتواء الجهود التطوعية وتنظيم الممارسات الإدارية والمهنية لعملية التطوع ، كما يقوم بمواكبة جهود ومناشط المتطوعين مع إستراتيجيات القطاع غير الربحي ، وأخيراً السعي لزيادة كفاءة عمليات التطوع في المنظمات وربطها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.مما يذكر أن التطوع من أهم الأعمال التي توليها رؤية المملكة 2030 اهتمامًا كبيرًا ، حيث إنها تطمح إلى تطوير مجال العمل التطوعي ، وقد وضعت خطة من أجل زيادة عدد المتطوعين من 11 ألف فقط في الوقت الحالي إلى ما يقرب من مليون متطوع مع حلول عام 203‪0‪ ، وهذا بالطبع يعكس مدى اهتمام حكومة المملكة بالمواطن بجميع احتياجاته بوصفه الركيزة الأساسية في تنمية أي مُجتمع.// انتهى //19:32ت م0212