أبوظبي 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسبحث الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.كما تناول اللقاء الذي جرى في أبوظبي اليوم - تطورات القضايا الإقليمية خاصة التداعيات الخطيرة لخطوة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المعلنة بضم أراض فلسطينية مخالفة للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والتي تقود إلى تقويض فرص و مساعي السلام في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى ما تشهده المنطقة من أزمات وجهود التوصل إلى حلول سياسية لها بما يمكن شعوبها من العيش بأمن وسلام واستقرار.واستعرض الجانبان مختلف مجالات التعاون بين البلدين ومستوى التنسيق في العديد من القضايا التي تهمهما خاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:40ت م0213