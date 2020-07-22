واشنطن 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة، وتراجع مخزون البنزين.ووفقاً لبيانات الإدارة، زاد مخزون الخام 4.9 براميل في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو ليصل إلى 536.6 مليون برميل، وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل.وسجل معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفاضاً بـ 103 آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وتراجع كذلك معدل استغلال طاقة المصافي 0.2 نقطة مئوية.كما تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 1.8 مليون برميل إلى 246.7 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير والديزل وزيت التدفئة 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 177.9 مليون برميل.وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 76 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.// انتهى //19:47ت م0216