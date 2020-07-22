بروكسل 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأجرى الممثل الأعلى للشؤون الخارجة للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأرمني زهراب مناتساكانيان، ووزير الخارجية الأذربيجاني المعيّن جيهون بيراموف، لمناقشة الوضع المسلح الأخير والمواجهات على طول الحدود الدولية بين البلدين.ودعا جوزيب بوريل كلا الجانبين لوقف المواجهة المسلحة والامتناع عن العمل والخطابات التي تثير التوتر، مشددًا على ضرورة مساهمة جميع الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا الهدف السلمي.وسلط الضوء خلال الاتصال على ضرورة استئناف مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الأرض، حالما تسمح الظروف بذلك.// انتهى //19:48ت م0217