الجزائر 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم, 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة.وكشف الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24862 إصابة، مشيراً إلى أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 1111 حالة وفاة.وتابع فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 337 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16983 حالة.// انتهى //19:50ت م0218