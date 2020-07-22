سكاكا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسبحثت لجنة الرياضة المجتمعية التي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف برئاسة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، عدداً من البنود الخاصة بانطلاقة أعمال اللجنة التي تُعنى بالرياضة المجتمعية في مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها .وافتتح وكيل الإمارة -رئيس اللجنة- الاجتماع الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي بتقديم الشكر لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للرياضة والرياضيين واهتمامه بتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية، مرحباً بالأعضاء, متمنياً أن تحقق اللجنة أهدافها التي تأسست من أجلها وفق تطلعات سمو أمير المنطقة لخدمة الشباب والفتيات.بعد ذلك بدأ الاجتماع باستعراض من مدير مكتب فرع وزارة الرياضة مريح بن مصلح المريح، لجدول الأعمال, حيث اختير سكرتير للجنة، وسمي رؤساء اللجان وهي لجنة جائزة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وجائزة حرم سمو أمير المنطقة لأربعة فروع في الرياضة المجتمعية، ولجنة محافظة القريات برئاسة الدكتور عيد الريض، ولجنة محافظة دومة الجندل برئاسة عبدالرحمن الدايس، ولجنة محافظة طبرجل برئاسة محمد شامان، ولجنة تصميم المبادرات والفعاليات برئاسة نورس الرويلي، ولجنة المجموعات الرياضية برئاسة رياض المهاوش، ولجنة تطوير المواقع الرياضية برئاسة المهندس محمد الإبراهيم، ولجنة الشراكات والتسويق برئاسة عبدالله زايد الرويلي، واللجنة الإعلامية برئاسة عبدالعزيز الحموان، مع تفويض رؤساء اللجان الفرعية لاختيار الأعضاء.كما ناقش الاجتماع وضع آليه لعمل اللجنة وكيفية اختيار الأعضاء في محافظات المنطقة حسب ما تراه اللجنة الرئيسية من حاجة للأعضاء سواء من الإدارات الحكومية أو الأفراد، للعمل على تسهيل أعمال اللجنة وتنفيذ مبادراتها التي تعمل على خدمة المجتمع وتشجيعه على ممارسة الرياضة المجتمعية.وفي نهاية الاجتماع أعرب وكيل الإمارة رئيس اللجنة عن شكره للجميع على أن يتم عرض تنفيذ التوصيات في الاجتماع القادم مطلع شهر محرم من العام 1442هـ .// انتهى //20:04ت م0220