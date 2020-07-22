القاهرة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بمقرها بالقاهرة الندوة الافتراضية "التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية"، بمشاركة أمين عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، وعدد من مسئولي الإدارة والتخطيط والخدمة المدنية من الدول العربية.وتهدف الندوة إلى تشجيع أصحاب العمل لمراجعة ممارسات التوظيف لديهم، والتفكير النقدي في كيفية دعم المبادرات الخاصة من أجل تنويع وتعزيز فاعلية القوى العاملة وقدراتها الأدائية.وتناقش تحديث أساليب التوظيف الحكومي، من خلال اعتماد مرشحين يتمتعون بالمعرفة ذات الصلة بميادين توظيفهم تعززها الخبرة والكفاءة، بدلاً من مجرد التوظيف بناء على الشهادة الجامعية.//انتهى//21:07ت م0232