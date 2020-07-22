اقتصادي / وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني يلتقي منسق وكالات الأمم المتحدة لدى موريتانيا
الأربعاء 1441/12/1 هـ الموافق 2020/07/22 م واس
نواكشوط 01 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس
التقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي ، اليوم في نواكشوط ، منسق وكالات الأمم المتحدة لدى موريتانيا، انتونيو اكواكو أوهمنغ بواماه.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الهيئات الأممية والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره ، خاصة في المجال الاقتصادي.
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21:16ت م
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