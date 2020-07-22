نواكشوط 01 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسالتقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي ، اليوم في نواكشوط ، منسق وكالات الأمم المتحدة لدى موريتانيا، انتونيو اكواكو أوهمنغ بواماه.وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الهيئات الأممية والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره ، خاصة في المجال الاقتصادي.// انتهى //21:16ت م0234