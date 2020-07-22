عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
الأربعاء 1441/12/1 هـ الموافق 2020/07/22 م واس
الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على مشاعره النبيلة.
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21:35ت م
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