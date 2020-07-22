ظهران الجنوب 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسدشن محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح, فعاليات القصر التراثي الذي نظمته بلدية المحافظة والمجلس البلدي, ضمن مبادرة "حسن الوفادة " تحت شعار "مرحبا ألف -تنزه بحذر "، بحضور عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.واشتمل الحفل على جولة في معرض القطع التراثية والأثرية وجناح الصور القديمة والحرف اليدوية.وأوضح رئيس البلدية عوض آل سياف أن المبادرة يتخللها عدد من البرامج والفعاليات، أهمها برنامج حقيبة سائح للتعريف بالسياحة في ظهران الجنوب، برنامج سمرة الطيبين، أمسيات ثقافية، برامج ترفيهية ورياضية، فعاليات الألعاب النارية، برامج صحية وتوعوية، فعاليات مجلس القصر التراثي، كما أن هناك فعاليات للفروسية وعروضا الخيل.// انتهى //21:37ت م0238