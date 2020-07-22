الخفجي 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسنجح فريق طبي بمستشفى الخفجي العام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بالتعامل مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد الخالدي، أنه جرى اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وتطبيق المعايير الخاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لضمان سلامة الأم والطفل في آن واحد.وأفاد الدكتور الخالدي، أن الولادة حدثت بشكل طبيعي، وقد أخضع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية لضمان سلامته، وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد.// انتهى //21:38ت م0239