عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
الأربعاء 1441/12/1 هـ الموافق 2020/07/22 م واس
الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.
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21:47ت م
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