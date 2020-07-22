القاهرة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسشاركت الخارجية المصرية في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى عن "التعاون الإقليمي في مواجهة الجريمة المنظمة في أفريقيا في ظل جائحة كورونا"، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC عبر خاصية الفيديو كونفرانس.وأوضحت الخارجية في بيان اليوم، أن كلمة مصر خلال الاجتماع أكدت على التحدي الذي تمثله الجريمة المنظمة على المجتمعات الأفريقية وتأثيرها السلبي على الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي تفاقم عقب تفشي جائحة كورونا مما استدعى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأفريقية من خلال الآليات القائمة وانتهاج مقاربات جديدة للتصدى لهذه الظاهرة.واستعرضت الارتباط الوثيق بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مشددة على الدور الأساسي الذي يلعبه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة هذه التحديات.//انتهى//21:54ت م0243