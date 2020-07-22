بغداد 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 99865 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 92 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إل 2042 ,فيما تم تسجيل 2197 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 67147 حالة,وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 28676, منهم 441 في العناية المركزة.// انتهى //21:55ت م0244