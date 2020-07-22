واشنطن 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 63,028 إصابة مؤكدة و 1,047 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 3,882,167 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 141,677 حالة وفاة.// انتهى //22:19ت م0258