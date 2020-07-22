ظهران الجنوب 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسرعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم, الحفل الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمحافظة، لتكريم المتفوقين والمتفوقات دراسياً في مختلف المراحل الدراسية.وتضمن الحفل الذي حضره مدير التعليم بالمحافظة سعيد هباش أبو حديد وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأولياء أمور الطلاب والطالبات، كلمة لرئيس اللجنة سعيد الوادعي أشار فيها إلى أن تكريم المتفوقين والمتفوقات في المحافظة يأتي ضمن مبادرة "نشامى عسير " التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .إثر ذلك قام المحافظ بتوزيع شهادات التكريم على المتفوقين والمتفوقات.// انتهى //22:47ت م0260